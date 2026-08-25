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Officiel Ligue 1

Strasbourg s’offre Omari Kellyman

Par Samuel Zemour
1 min.
Omari Kellyman avec Chelsea @Maxppp

Le RC Strasbourg a officialisé l’arrivée d’Omari Kellyman, encore une fois en provenance de Chelsea. Le milieu offensif anglais de 20 ans s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031. Formé pendant dix ans à Derby County avant de rejoindre Aston Villa en 2022, il avait effectué ses débuts professionnels à seulement 17 ans, délivrant notamment une passe décisive contre Hibernian en Conference League.

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Recruté par Chelsea à l’été 2024, Kellyman avait été prêté à Cardiff City la saison dernière afin d’accumuler du temps de jeu. Une expérience concluante puisque le jeune Anglais a disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues, dont 36 en League One, pour 11 buts et 2 passes décisives. Il quitte désormais définitivement les Blues pour poursuivre sa progression à Strasbourg, avec qui il est lié pour les cinq prochaines saisons.

Pub. le - MAJ le
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