Strasbourg s’offre Omari Kellyman

Le RC Strasbourg a officialisé l’arrivée d’Omari Kellyman, encore une fois en provenance de Chelsea. Le milieu offensif anglais de 20 ans s’est engagé avec le club alsacien jusqu’en juin 2031. Formé pendant dix ans à Derby County avant de rejoindre Aston Villa en 2022, il avait effectué ses débuts professionnels à seulement 17 ans, délivrant notamment une passe décisive contre Hibernian en Conference League.

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𝐎𝐦𝐚𝐫𝐢 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐭 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐬𝐛𝐨𝐮𝐫𝐠𝐞𝐨𝐢𝐬 ✍️



Le Racing Club de Strasbourg Alsace est heureux d’annoncer l’arrivée d’Omari Kellyman. Le milieu offensif anglais s’engage jusqu’en 2031 en provenance du Chelsea FC.



Le communiqué 👇



▸ #MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 25, 2026

Recruté par Chelsea à l’été 2024, Kellyman avait été prêté à Cardiff City la saison dernière afin d’accumuler du temps de jeu. Une expérience concluante puisque le jeune Anglais a disputé 42 rencontres toutes compétitions confondues, dont 36 en League One, pour 11 buts et 2 passes décisives. Il quitte désormais définitivement les Blues pour poursuivre sa progression à Strasbourg, avec qui il est lié pour les cinq prochaines saisons.