Mercato : le FC Barcelone s'agite en coulisse

Malgré la crise du coronavirus et les conséquences économiques qui en découlent, le Barça garde de grandes ambitions sur le mercato. Et le dossier chaud du moment, qui agite toute la presse locale depuis plusieurs mois, mène à Lautaro Martínez (22 ans). Sous contrat jusqu'en 2023 avec l'Inter, l'Argentin pourrait être la recrue phare de l'été en Catalogne. Le Barça négocie depuis des semaines avec le club milanais qui ne veut rien entendre sauf si les Blaugrana payent la clause libératoire du joueur qui s'élève à 111 M€. Reste à trouver un accord sur le plan financier entre les deux clubs car l'international argentin est dores et déjà d'accord pour rejoindre le Barça la saison prochaine.

Dans les recrues possibles, on retrouve également Neymar Jr (28 ans). Pas une semaine ne se passe sans que Neymar ne fasse la Une des journaux catalans. Oui, mais le Barça devra faire des choix ! Avec ses problèmes financiers récurrents et la crise sanitaire qui a arrêté le football pendant plusieurs mois, le club catalan ne pourra pas miser sur Lautaro et Neymar. Et l'attaquant parisien est cher. En effet, le Paris Saint-Germain ne laissera pas partir sa star pour moins de 170 M€ d'après les dernières indiscrétions.

Autre dossier dans les tuyaux depuis un moment et qui devrait voir le jour d'ici peu : un chassé-croisé entre Arthur Melo (23 ans) et Miralem Pjanic (30 ans). Réticent au début pour rejoindre le Piémont, l'ancien de Gremio est désormais d'accord pour filer à l'italienne selon les dernières informations publiées par la presse transalpine. On rappelle que le FC Barcelone devait trouver 70 millions d'euros avant le 30 juin, et que cette vente fait donc clairement les affaires de Josep Maria Bartomeu et de sa direction. En défense aussi, cela s'annonce agité. Et le Barça a plusieurs joueurs dans le viseur. Au poste de latéral droit, on retrouve Sergiño Dest (19 ans) de l'Ajax mais aussi João Cancelo (26 ans) qui évolue à Manchester City, ou encore Juan Bernat (27 ans), le joueur du PSG pour le flanc gauche.

Le centre de formation pourrait servir à financer les grosses opérations

Dans le sens des départs, le mercato risque aussi d'être animé au FC Barcelone ! Si Arthur est désormais d'accord pour partir en échange de Pjanic, Ivan Rakitic (32 ans) est lui aussi sur le départ. Le Croate pourrait être poussé vers la sortie et pourrait rebondir dans son ancienne équipe, le Séville FC. Ousmane Dembélé (23 ans) ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Encore gêné par les blessures cette saison, le Français est dans le viseur de la Juventus qui souhaite le relancer. Un autre Français, et champion du monde, pourrait aussi quitter le Barça puisque Samuel Umtiti serait sur les tablettes de Manchester United. Le défenseur qui a vu Clément Lenglet lui passer devant pourrait répondre aux sirènes de Premier League et relancer une carrière entachée par les blessures depuis deux ans. Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho (28 ans) ne sera pas conservé par le Barça cet été qui cherchera à le vendre à tout prix. Parmi les courtisans intéressés par le milieu offensif, Tottenham apparaît comme la piste la plus sérieuse selon la presse anglaise. En cas de rachat, Newcastle pourrait aussi tenter sa chance.

Arturo Vidal est lui tenté de rejoindre Antonio Conte, son ancien coach, à l'Inter et pourrait être inclus dans le deal avec Lautaro Martínez. Pour faire des liquidités cet été et réaliser ses grosses opérations, le Barça pourrait aussi vendre des éléments de son centre de formation. Ainsi, Carles Aleña (22 ans), prêté au Betis cette saison, fait l'objet de convoitises en Premier League mais le joueur veut retourner dans son club formateur et s'y imposer. Même chose pour Riqui Puig qui est dans le viseur de la Juventus. Mais une chose est sûre, le Barça ne vendra pas Ansu Fati (17 ans), la révélation de cette saison 2019/2020. Le joueur de 17 ans aurait fait l'objet d'une offre démentielle de la part de Manchester United qui aurait proposé 150 M€ pour s'offrir ses services. Sauf que pour le Barça, l'attaquant est intransférable ! Il représente le futur de l'écurie blaugrana.

Une chose est sûre, le Barça ne fera pas d'économies sur les prolongations de contrat. En effet, le club espagnol a deux dossiers chauds à gérer avec les cas de Lionel Messi (33 ans) et Marc-André Ter Stegen (28 ans). L'Argentin est en bonne voie pour signer un nouveau contrat de deux ans avec son club de toujours, soit jusqu'en 2023, et gardera le même salaire. Seule condition, qu'il garde la possibilité de résilier son contrat à chaque fin de saison. Pour le gardien allemand, les discussions ont traîné en longueur ces derniers mois mais il devrait bien prolonger jusqu'en 2025 avec un salaire évolutif dans les deux ans qui ferait de lui le gardien le mieux payé de la planète football. Le Barça a donc du pain sur la planche cet été entre les arrivées et les départs et devra gérer au mieux sa situation économique. Le club catalan n'a pas vraiment le choix. S'il veut réaliser un mercato digne de ce nom, il devra vendre avant d'acheter !