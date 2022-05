OM : Sampaoli et l'importance de Payet

Cette saison, Jorge Sampaoli a souvent mis en place une équipe sans véritable numéro 9 sur le front de l'attaque. Le technicien argentin s'est alors reposé sur Dimitri Payet qui collait à la perfection aux exigences de son entraîneur. Le meneur de jeu de 35 ans a semblé aussi très épanoui dans ce rôle. En conférence de presse, Sampaoli s'est confié sur l'importance de Payet dans son système.

La suite après cette publicité

«On le voit avec Dimitri Payet, sans lui, c'est plus dur aujourd’hui, car c’est par lui que passe la majorité des situations, mais tout au long de la saison, il a évolué en tant que joueur, il a progressé et il a tiré les autres vers le haut. On s’est appuyé aussi sur une bonne défense cette saison et j’espère qu’au-delà du résultat de la dernière journée, on gardera cette philosophie de jeu, je suis content de mon groupe, il est jeune, on a réussi à évoluer dans cette idée de jeu, je suis fier d’eux surtout face à de grosses écuries physiques. Il faut retenir ces choses. »