Chelsea : le cas N'Golo Kanté fait débat

C'est un secret de polichinelle, Antonio Conte aimerait recruter N'Golo Kanté du côté de l'Inter cet été. Les Nerazzurri ont même déjà formulé des offres concrètes. La dernière en date incluait une indemnité de transfert et deux joueurs, à savoir Christian Eriksen et Marcelo Brozovic. Une proposition immédiatement balayée d'un revers de main par Chelsea.

La suite après cette publicité

Forts d'un contrat liant le milieu de terrain jusqu'en juin 2023, les Blues ne semblent toutefois pas vraiment savoir comment se positionner sur ce dossier. Frank Lampard a déclaré encore récemment qu'il adorait l'international tricolore. Seulement, on apprend dans les colonnes du Daily Mail, que le Frenchy n'a pas le statut d'intransférable cet été.

Un joli coup financier

En effet, le tabloïd anglais explique qu'une offre de l'ordre de 80 M€ pourrait faire sérieusement réfléchir le board londonien qui, depuis le début de l'été, dépense surtout sans compter (Kai Havertz, Timo Werner, Thiago Silva, Hakim Ziyech, Malang Sarr et peut-être bientôt Édouard Mendy). La question économique justifie l'hésitation de l'écurie anglaise, quatrième de Premier League en 2019/20.

Au regard de son imposant salaire (16,5 M€ par an), Roman Abramovich et ses équipes se demandent donc si ce mercato est le bon pour vendre l'international tricolore (41 sélections, 1 but). Mais ce n'est pas tout. Souvent habitués à ce que l'ancien Caennais abatte le travail de deux joueurs, ils ont aperçu ses limites physiques et se sont mis à douter.

Des doutes physiques et tactiques

Le dernier exercice du champion du monde 2018, marqué par 5 blessures différentes et 28 matches joués sur 55, a visiblement refroidi les pensionnaires de Stamford Bridge. Ils se demandent si, après cinq saisons outre-Manche (une avec Leicester, quatre avec Chelsea), le marathonien de 29 ans n'est pas usé par le rythme harassant de la Premier League.

La dimension tactique entre également en ligne de compte dans ce débat. Les analystes se posent en effet la question de savoir si le 4-3-3 installé par Lampard est le système qui lui convient réellement le mieux. Beaucoup d'interrogations, donc, du côté de Chelsea. N'Golo Kanté, pour sa part, attend sagement la suite des évènements. Sans broncher, mais sûr de sa force, comme l'ont montré ses deux dernières sorties en équipe de France...