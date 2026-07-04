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Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kane Messi Mbappé Haaland @Maxppp

La course au titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 reste extrêmement disputée après les huitièmes de finale. Kylian Mbappé (France) et Lionel Messi (Argentine) occupent conjointement la tête du classement avec 7 buts chacun, même si l’attaquant argentin conserve une légère avance au niveau du temps de jeu. Derrière eux, Harry Kane (Angleterre) et Erling Haaland (Norvège) suivent avec 5 réalisations, restant pleinement dans la course avant les quarts de finale.

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Juste derrière le podium, Ousmane Dembélé (France), Ismaïla Sarr (Sénégal), Vinícius Júnior (Brésil) et Mikel Oyarzabal (Espagne) comptent 4 buts chacun et forment un groupe de poursuivants très menaçants. Avec encore plusieurs rencontres à élimination directe à disputer, le classement des buteurs pourrait évoluer rapidement et rebattre totalement les cartes du Soulier d’or.

Le classement des buteurs de la Coupe du Monde 2026
#1 Flag Argentine Lionel Messi 7 #2 Flag France Kylian Mbappé 7 #3 Flag Angleterre Harry Kane 5 #4 Flag Norvège Erling Haaland 5 #5 Flag France Ousmane Dembélé 4 #6 Flag Espagne Mikel Oyarzabal 4 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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