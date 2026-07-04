Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

La course au titre de meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026 reste extrêmement disputée après les huitièmes de finale. Kylian Mbappé (France) et Lionel Messi (Argentine) occupent conjointement la tête du classement avec 7 buts chacun, même si l’attaquant argentin conserve une légère avance au niveau du temps de jeu. Derrière eux, Harry Kane (Angleterre) et Erling Haaland (Norvège) suivent avec 5 réalisations, restant pleinement dans la course avant les quarts de finale.

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Juste derrière le podium, Ousmane Dembélé (France), Ismaïla Sarr (Sénégal), Vinícius Júnior (Brésil) et Mikel Oyarzabal (Espagne) comptent 4 buts chacun et forment un groupe de poursuivants très menaçants. Avec encore plusieurs rencontres à élimination directe à disputer, le classement des buteurs pourrait évoluer rapidement et rebattre totalement les cartes du Soulier d’or.