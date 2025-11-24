Menu Rechercher
Serie A : Sassuolo arrache le point du nul face à Pise

Par Kevin Massampu
1 min.
Nemanja Matić @Maxppp
Sassuolo 2-2 Pise

Après avoir étrillé l’Atalanta Bergame lors de la précédente journée, Sassuolo (9e) recevait Pise (17e) au Mapei Stadium pour clôturer la 12e journée de Serie A. Une rencontre qui a mal débuté pour les Neroverdi qui ont concédé un penalty dès les premières minutes, transformé par l’ex-Lensois M’Bala Nzola (4e, 0-1). Un avantage de très courte durée puisque les locaux ont égalisé grâce à un autre ancien pensionnaire de Ligue 1, Nemanja Matić (6e, 1-2). La suite du premier acte a été marquée par l’inefficacité des deux équipes à apporter un réel danger dans la surface adverse.

Série en cours

Plus de statistiques
Sassuolo
V
D
V
D
N
Pise
V
N
N
N
N

En seconde période, le Sassuolo de Fabio Grosso a poussé et a multiplié les assauts sur la cage d’Adrian Semper. Finalement, les coéquipiers de Domenico Berardi ont été surpris par les visiteurs sur un but de l’ancien Rennais Henrik Meister (81e, 1-2). Mais alors que la formation d’Alberto Gilardino pensait enchaîner un deuxième succès d’affilée, Kristian Thorstvedt arrachait le point du nul à la dernière seconde du temps additionnel (90e+5, 2-2). Sassuolo reste bloqué à la 9e position, à cinq points de Côme (6e), tandis que Pise monte à la 14e place du classement.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
Serie A
Sassuolo
Pise

Serie A
Sassuolo
Pise
