Coupe du Monde
CdM 2026, Angleterre : Trevoh Chalobah appelé pour remplacer Tino Livramento
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@Maxppp
Alors que l’équipe d’Angleterre va débuter sa Coupe du Monde 2026 par un choc face à la Croatie, un forfait a été acté à la veille de ce choc : celui de Tino Livramento. Le défenseur de 23 ans a été contraint de déclarer forfait après une blessure au mollet.
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Welcome back to the #ThreeLions squad, @TrevohChalobah! 🤝— England (@England) June 16, 2026
Et dans la foulée, les Three Lions ont annoncé que Trevoh Chalobah, le joueur de Chelsea, a été appelé pour le remplacer. Le défenseur polyvalent ne compte qu’une seule sélection en équipe d’Angleterre, lors d’un match amical perdu 3-1 contre le Sénégal en juin dernier. Il ne devrait pas être disponible contre la Croatie, mais pour le restant de la compétition.
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