Équipe de France : la sortie de Rayan Cherki qui a fait jaser en interne

Pour caractériser Rayan Cherki en un seul mot, «spontanéité» s’imposerait sans doute. Sur le terrain comme en dehors. Le joueur de Manchester City en a apporté la démonstration jeudi soir pendant et après la rencontre amicale face à la Côte d’Ivoire (1-2). Auteur d’un but sublime après un numéro dont lui seul a le secret, l’ex-Lyonnais a également amené sa touche de fraîcheur micro en main.

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D’abord invité à commenter sa fameuse pose devenue virale sur les réseaux sociaux au micro de TF1, le milieu offensif de 22 ans a ensuite fait part des ambitions de l’équipe de France lors du Mondial, sans faire de détours. «On n’ira pas à la Coupe du Monde en favori, on ira pour écraser tout le monde», avait-il indiqué. Une déclaration en apparence anodine, destinée avant tout à afficher les ambitions des Bleus, mais pas restée sans conséquences.

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Une forme d’incompréhension du staff au départ

Comme l’indique le journal L’Équipe, cette sortie a pu faire grincer des dents, non pas du côté des joueurs, mais plutôt du staff tricolore. Partisan de la prudence, plutôt que des excès de confiance, Didier Deschamps et les membres de son staff n’ont d’abord pas compris cette déclaration. Après l’avoir félicité pour son match, le sélectionneur l’aurait ainsi averti sur les conséquences d’une sortie de la sorte.

Deschamps aurait également fait comprendre à Cherki les potentielles interprétations de ce type de déclaration, aussi bien chez le public que chez les adversaires. Le quotidien précise que le malentendu a été dissipé depuis. «Il n’y a absolument aucun problème entre Rayan et Didier Deschamps. C’est une interview de dix minutes où Rayan s’exprime librement. Et sur une phrase, il entend, avec ses mots, ceux de sa génération, affirmer l’ambition de l’équipe de France», affirme-t-on dans l’entourage des Bleus, où l’on met plutôt cette sortie sur le compte de la maladresse. L’échange entre Cherki et Deschamps se serait déroulé dans la plus grande bienveillance, et la déclaration du joueur ne remettrait pas en cause son statut sportif en sélection.