Coupe du Monde 2026 : la Belgique flingue déjà Senne Lammens

D’un côté, Mikel Merino, héros pour la deuxième fois consécutive de l’Espagne. De l’autre, Senne Lammens, portier remplaçant et complètement abattu après son ballon relâché qui a permis au premier nommé de qualifier la Roja. Senne Lammens n’aurait pas dû jouer ce quart de finale, lui le deuxième gardien dans l’ombre de l’immense Thibaut Courtois. Courtois délivrait d’ailleurs un nouveau match majuscule avec sa sélection, repoussant les tentatives espagnoles sans trembler, lorsqu’à la 66e, il a fait trembler tout un peuple en s’allongeant sur la pelouse et désignant sa cuisse.

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Six minutes plus tard, la mort dans l’âme, les yeux embués, il était obligé de céder sa place. Peut-être redoutait-il ce scénario cruel. Senne Lammens n’est pourtant pas n’importe qui, puisqu’il est le titulaire dans les buts de Manchester United. Mais à la 88e minute, sur une frappe puissante mais trop axiale de Cubarsi, il laissait le ballon s’échapper de ses gants, une véritable offrande pour Merino. Forcément, au plat pays, cela fait jaser. « Une entrée catastrophique, avec un ballon facile relâché. Fatal », tacle ainsi dans ses notes La Dernière Heure.

Les regrets de Rudi Garcia

« Quel dommage ! Les Diables Rouges s’inclinent face à l’Espagne dans les dernières minutes suite à une erreur du gardien remplaçant Senne Lammens et sont éliminés de la Coupe du monde », écrit Het Laatste Nieuws. Si la presse belge est globalement fière de la prestation de son équipe, loin d’être ridicule face à l’Espagne, elle regrette que son sort ait été décidé par une erreur individuelle. Et c’est ce qu’a aussi bien fait comprendre Rudi Garcia dans sa réaction à chaud, après le coup de sifflet final.

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« Ca se joue sur les détails. On est bien évidemment tous solidaires de nos joueurs qui ont pu faire des erreurs dans le match. Mais contre ce genre d’équipes, il ne faut rien donner, pas faire de cadeaux, ni d’erreurs. Malheureusement, on se fait éliminer là-dessus. Il faut que ça serve de leçon à nos plus jeunes, qui sont plein de fougue, qui doivent aussi rester cartésien et réfléchir sur le terrain. Je suis fier de mes joueurs, on a montré que la Belgique était une grande équipe dans ce Mondial. Franchement, on n’était pas loin de continuer l’aventure, ça s’arrête aujourd’hui, il faut l’accepter aussi », a-t-il déclaré.