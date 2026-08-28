Valence veut relancer un ancien grand espoir de Liverpool

Selon une information publiée par Marca, Valence est très confiant à l’idée de concrétiser l’arrivée d’Havrey Eliott, le milieu anglais de Liverpool. Les discussions avanceraient de manière très positive et les deux parties affichent un réel optimisme quant à la finalisation de ce transfert.

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Cette arrivée renforcerait considérablement l’attaque du club che, qui cherche à ajouter de l’expérience et du profil britannique à son effectif. Les négociations se poursuivent afin de régler les derniers détails de l’opération et d’officialiser rapidement la signature du joueur des Reds. La saison dernière, Elliott a comptabilisé un but en onze matches avec Aston Villa.