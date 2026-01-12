Le Paris FC abandonne la piste Sidiki Chérif

C’est la nouvelle sensation de Ligue 1. Révélé par le SCO (4 buts en championnat), où il est sous contrat jusqu’en 2028, Sidiki Chérif a déjà fait l’objet d’intérêts de la part de l’AC Milan, Hambourg, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort ou encore Stuttgart récemment. Un club français en mal de buteur a également tenté sa chance en ce début de mercato hivernal. En effet, le Paris FC a formulé une offre de 25 M€ pour recruter le joueur âgé de 19 ans, qu’Angers est résolu à perdre.

Selon nos informations, Chérif n’ira pas au Paris FC. Il n’a pas répondu positivement à l’approche du club francilien. Qui a donc décidé de ne pas surenchérir devant le refus du joueur. Le Paris FC multiplie les pistes pour renforcer son attaque, le dernier nom évoqué étant celui de Mathys Tel. De son côté, Angers attend l’offre qui convaincra Chérif…