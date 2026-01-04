Nantes : Rémy Cabella savoure la victoire contre l’OM

Ex-joueur de l’Olympique de Marseille entre 2015 et 2018, Rémy Cabella (35 ans) a signé son retour en Ligue 1 à l’ouverture du mercato hivernal en venant renforcer l’effectif nantais, bien en difficulté. Sur le banc au début de la rencontre, l’attaquant tricolore a savouré la victoire contre son ancienne équipe, lui qui a scellé la victoire en marquant le deuxième but, sur penalty (2-0).

«Je vais féliciter les joueurs parce que ce n’est pas facile de gagner à Marseille, même s’ils ont terminé à 9, mais on a fait une très bonne première mi-temps. Dans la situation où est le FC Nantes, parfois c’est compliqué, mais on a un objectif, on sait ce qu’on doit faire et prendre les matchs les uns après les autres. Au niveau du jeu, je peux apporter de l’expérience, je suis un joueur technique qui aime avoir le ballon. Je suis content d’être là et j’ai un objectif bien précis. Je vais tout faire pour aider mes joueurs sur le terrain, dans le vestiaire et dans la vie de tous les jours. C’est à moi de leur donner les bons conseils parce qu’il y a vraiment de bons petits. Il faut qu’ils fassent une bonne deuxième partie de saison et même pour eux et le club c’est important», a-t-il lâché sur Ligue 1+.