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Real Madrid : le petit tacle de Mourinho à Vinicius Jr

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinicius Jr face à l'Espanyol @Maxppp

Alors que le Real Madrid défie la Real Sociedad en Liga mercredi soir, José Mourinho était présent en conférence de presse ce mardi. Il a notamment été interrogé sur Vinicius Jr, au cœur de la polémique lors du premier match de Liga face à l’Espanyol, avec plusieurs confrontations avec les adversaires et des actions un peu litigieuses, comme des simulations.

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« Les réactions qu’il a, s’il ne s’agit pas de racisme ou d’homophobie, je pense qu’il peut se contrôler, s’améliorer. Le jeu, les coups, les penaltys, tout ça dépend de l’arbitre. Sa relation avec les adversaires, c’est quelque chose qu’on peut travailler », a indiqué le Special One. Le message est passé.

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