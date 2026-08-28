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Ligue 1

Rennes : la nouvelle mise au point d’Arnaud Pouille sur Esteban Lepaul

Par Josué Cassé
1 min.
Esteban Lepaul célèbre un but avec le Stade Rennais @Maxppp

Après une saison XXL, Estéban Lepaul, attaquant du Stade Rennais, ne devrait pas quitter la Bretagne en cette fin de mercato estival. Présent au micro de Canal+ ce vendredi après le tirage au sort de la Ligue Europa, Arnaud Pouille, le président exécutif du SRFC, a rappelé que le club breton n’avait aucune intention de se séparer de son buteur.

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« Esteban Lepaul ? Non, il ne part pas, il sera Rennais à la fin du mercato », a affirmé le dirigeant rennais avant d’évoquer le dossier Djaoui Cissé : « vous ne pouvez pas vous empêcher, il y a des discussions en cours ». Affaire à suivre…

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