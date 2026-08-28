Rennes : la nouvelle mise au point d’Arnaud Pouille sur Esteban Lepaul

Après une saison XXL, Estéban Lepaul, attaquant du Stade Rennais, ne devrait pas quitter la Bretagne en cette fin de mercato estival. Présent au micro de Canal+ ce vendredi après le tirage au sort de la Ligue Europa, Arnaud Pouille, le président exécutif du SRFC, a rappelé que le club breton n’avait aucune intention de se séparer de son buteur.

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« Esteban Lepaul ? Non, il ne part pas, il sera Rennais à la fin du mercato », a affirmé le dirigeant rennais avant d’évoquer le dossier Djaoui Cissé : « vous ne pouvez pas vous empêcher, il y a des discussions en cours ». Affaire à suivre…