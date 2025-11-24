Menu Rechercher
Un champion du monde argentin enfin de retour après 2 ans de suspension

Par Valentin Feuillette
1 min.
Messi avec le trophée de la Copa América 2024 @Maxppp
Calcio Padova 0-2 Venise

L’Argentin Papu Gomez, contrôlé positif à une substance illicite en novembre 2022 alors qu’il évoluait au Séville FC, avait écopé de deux ans de suspension pour dopage. La sanction, effective onze mois après le contrôle, ne l’avait pas empêché de disputer et de remporter la Coupe du Monde 2022 avec l’Albiceleste. Revenu aux affaires cette saison, l’ancien joueur de l’Atalanta a relancé sa carrière en Serie B, sous les couleurs de Padoue

Pau Galceran
🇦🇷🌍 Debut del 'Papu' Gómez amb el @PadovaCalcio a la #SerieB després de 2 anys de sanció. Expectació amb un campió del món en el derbi Padova-Venezia
Calcio Padova
Padova-Venezia parziale 0-1
Al 57° escono Ghiglione e Seghetti, entrano Buonaiuto e Papu Gomez!
Voir sur X

Samedi, Gomez a effectué son grand retour lors du déplacement à Venise, sans pouvoir éviter la défaite de son équipe (2-0). Au micro du Corriere dello Sport, il a assuré être pleinement engagé dans ce nouveau défi : « Je ne suis pas venu ici pour faire du tourisme. J’ai l’ambition d’amener Padoue le plus haut possible, je voudrais ramener cette équipe en Serie A. » Il révèle également avoir refusé des propositions venues d’Argentine et des Émirats arabes unis afin de privilégier le projet italien.

