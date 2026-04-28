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Ligue des Champions

Diego Siemone confirme pour le PSG et Julian Alvarez

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Julian Alvarez célèbre un but avec l'Atlético @Maxppp
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Demain soir, l’Atlético de Madrid va affronter Arsenal en 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Il s’agit de l’un des nombreux clubs intéressés par Julian Alvarez. Une information révélée ce mardi matin par le Telegraph.

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En conférence de presse, Diego Simeone a été invité à répondre à cet intérêt. «Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon. » EL Cholo a confirmé publiquement que son joueur est courtisé par ces gros clubs.

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