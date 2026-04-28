Diego Siemone confirme pour le PSG et Julian Alvarez

Demain soir, l’Atlético de Madrid va affronter Arsenal en 1/2 finale aller de l’UEFA Champions League. Il s’agit de l’un des nombreux clubs intéressés par Julian Alvarez. Une information révélée ce mardi matin par le Telegraph.

La suite après cette publicité

En conférence de presse, Diego Simeone a été invité à répondre à cet intérêt. «Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon. » EL Cholo a confirmé publiquement que son joueur est courtisé par ces gros clubs.

Regardez en direct Atlético - Arsenal sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.