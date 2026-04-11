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Privé de match contre le PSG, Lens s’offre Rouen en amical

Par Jordan Pardon
1 min.
RC Lens contre Angers @Maxppp

Privé de match de championnat suite au report de son choc face au PSG, le RC Lens affrontait ce samedi le FC Rouen, troisième de National 1, dans le cadre d’un match amical et symbolique. Une rencontre mettant à l’honneur Christophe Gleizes, journaliste français détenu en Algérie depuis 286 jours, et qui aura permis à Pierre Sage de procéder à une large revue d’effectif.

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Victoire des Sang & Or (2-1) face à de valeureux rouennais, dans ce match amical dédié à 𝑪𝒉𝒓𝒊𝒔𝒕𝒐𝒑𝒉𝒆 𝑮𝒍𝒆𝒊𝒛𝒆𝒔 🔚

🎥 Revivez les deux buts lensois !

#RCLFCR #FreeGleizes
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Le RC Lens l’a finalement emporté 2-1 grâce à des réalisations de Wesley Saïd sur penalty (57e) et du milieu monténégrin Bulatovic sur un coup franc vicieux (60e). Les Normands réduisaient finalement l’écart grâce à Valentin Fuss, à la réception d’un centre venu de la gauche (80e). Prochain rendez-vous pour les Lensois : vendredi prochain face à Toulouse.

Pub. le - MAJ le
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