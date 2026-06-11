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Premier League

Ruben Amorim et Frank Lampard dans le viseur d’un club de Premier League

Par Allan Brevi
1 min.
Ruben Amorim @Maxppp

Fulham prépare activement l’après-Marco Silva, officiellement parti après 5 saisons sur le banc londonien. Selon la presse anglaise, le club étudie plusieurs profils pour lui succéder, après le retrait du dossier Kieran McKenna, initialement ciblé. Dans la liste des nombreuses options envisagées figurent notamment Frank Lampard, ancien entraîneur de Chelsea et actuellement du côté de Coventry.

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Parmi les autres pistes évoquées, le nom de Ruben Amorim revient avec insistance. L’ancien entraîneur du Sporting CP et de Manchester United reste une option crédible malgré une forte concurrence et un avenir encore flou pour le Portugais. Les profils de Lampard et Amorim incarnent deux directions très différentes mais toutes deux sérieusement considérées par la direction londonienne. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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