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UEFA Nations League

Allemagne : Jürgen Klopp aux anges après sa première victoire

Par Sasha Nahon
1 min.
Jürgen Klopp @Maxppp
Allemagne 2-0 Serbie

Jürgen Klopp n’a pas caché son enthousiasme après la victoire de l’Allemagne contre la Serbie (2-0) en Ligue des nations, la première depuis sa prise de fonctions. « J’ai tout aimé. Le début, le milieu de match, la fin », a savouré le sélectionneur allemand après la rencontre. Particulièrement satisfait du travail réalisé sans ballon, il a insisté sur l’intensité affichée par son équipe : « Notre contre-pressing a été phénoménal. On peut se permettre toutes les libertés et tous les risques tant qu’on récupère le ballon ensemble. » Klopp a également salué une défense « exceptionnelle » et « un football magnifique » avec le ballon.

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Le technicien allemand veut désormais faire de cette prestation une référence pour la suite de son mandat. « Elle restera dans les annales, nous nous en servirons pour montrer aux joueurs comment y parvenir », a-t-il expliqué, tout en réservant une mention particulière à Florian Wirtz, dont la performance a été jugée « vraiment excellente ». L’Allemagne tentera de confirmer dimanche à Thessalonique contre la Grèce, qui l’avait battue 1-0 lors du match aller.

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