Lucas Ocampos souffre d’une paralysie faciale

Joueur des Rayados de Monterrey depuis septembre 2024, Lucas Ocampos (31 ans, 5 buts, 6 passes décisives en 14 matches) ne va pas fouler les pelouses mexicaines ces prochains jours. Son club vient en effet d’annoncer que son joueur argentin souffrait d’une paralysie faciale d’origine virale.

«Le Club de Futbol Monterrey informe que le joueur Lucas Ocampos a présenté une paralysie faciale du côté gauche du visage, probablement d’origine virale. Ocampos a été examiné par un spécialiste afin de déterminer le traitement à suivre. Le joueur sera au repos pendant 7 jours et son état clinique sera évalué afin de déterminer s’il peut rejoindre le groupe pour la préparation d’avant-saison», indique le communiqué publié par le club mexicain.