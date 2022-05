Mercato : Leicester met ses cadres sur la liste des transferts

La suite après cette publicité

La Ligue Europa Conférence était le seul moyen pour Leicester de sauver sa saison. Mais en déplacement en Italie, le club anglais a perdu lors de la demi-finale retour face à la Roma (1-0) et doit dire adieu à ses rêves de trophée continental. Sorti des deux coupes domestiques et 11e de Premier League à l'heure d'aborder cette 36e journée du championnat, il ne se qualifiera pas pour une coupe d'Europe l'an prochain. On peut même dire que cette saison a été ratée par les Foxes.

Ils nourrissaient de fortes ambitions, légitimes qui plus est, car ils sortaient d'un exercice 2020/2021 convaincant. Durant le mercato, ils n'ont perdu aucun élément majeur et se sont même renforcés avec les venues de Patson Daka en provenance du RB Salzbourg (30 M€), Boubakary Soumaré du LOSC (20 M€) et le géant Jannik Vestergaard qui évoluait à Southampton (16 M€). Malheureusement, Brendan Rodgers n'est pas parvenu à trouver la bonne formule. Ses hommes terminent même un peu en roue libre.

Tielemans sur le départ

Du changement est à prévoir cet été. Déçu, l'entraîneur nord-irlandais, qui est sous contrat jusqu'en 2025, pense à chambouler son effectif. Cela permet déjà de traduire une première information. Il devrait rester au club, lui dont le nom a été cité à Tottenham et à Manchester United durant la saison. D'après le Daily Mail, il souhaite faire venir un nouveau défenseur central, un milieu de terrain au profil box-to-box et surtout un attaquant, de préférence qui soit capable d'évoluer côté droit et d'être immédiatement titulaire.

Acheter, très bien, mais il faudra aussi faire de la place. Rodgers estime qu'une page doit se tourner et est prêt à se séparer de certains titulaires comme Youri Tielemans. Déjà annoncé dans de grands clubs pour le prochain mercato, comme nous l'avions révélé, le Belge arrive en fin de contrat en 2023. Il ne sera pas renouvelé et bénéficiera d'un bon de sortie. Plus étonnant encore, les Foxes ouvriront également la porte à deux autres éléments majeurs : James Maddison et Harvey Barnes.

Des ventes de Maddison et Barnes ?

Le premier cité possède un gros contrat (environ 460 000 euros mensuels) jusqu'en 2024, tandis que le second est lié à Leicester jusqu'en 2025. Le club anglais ne souhaite pas nécessairement se séparer de ses deux milieux offensifs mais voit dans leurs ventes potentielles, un moyen de renouveler l'effectif avec une belle marge financière. Enfin, d'autres joueurs moins importants sont invités au départ comme le défenseur central Caglar Soyuncu, le milieu de terrain Hamza Choudhury et l'attaquant Ayoze Perez.

Ces éléments-là entrent également dans la dernière année de leur contrat et n'occupent pas un grand rôle cette saison. Ils pourraient se relancer ailleurs, ce qui ne devrait pas être le cas des trois vétérans : Jamie Vardy (35 ans), Kasper Schmeichel (35 ans) et Jonny Evans (34 ans). Tous en fin de contrat en 2023, seul Evans a fait part de ses envies de prolonger. Pour les deux autres, légendes du club et champions d'Angleterre en 2016, c'est un peu plus flou à long terme mais ils seront encore au King Power Stadium la saison prochaine.