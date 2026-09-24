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Le FC Barcelone abandonne définitivement Julián Álvarez !

Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a définitivement mis fin au dossier Julián Álvarez. Le Barça ne passera pas à l’attaque cet hiver.

Par Max Franco Sanchez
2 min.

Le début de saison canon du FC Barcelone - 8 victoires en 8 rencontres officielles - ainsi que les prestations monstrueuses de Raphinha au poste de numéro 9 ont un peu calmé les rumeurs autour de Julián Álvarez. Si l’avenir de l’Argentin a déchaîné les passions pendant tout l’été, les premières semaines de compétition ont ainsi fait voir à beaucoup de supporters que leur club de cœur n’a peut-être pas besoin du joueur de l’Atlético.

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De son côté, le joueur a repris la compétition avec les Colchoneros, même si les pépins physiques l’empêchent de vraiment enchaîner, et n’a toujours pas marqué en quatre apparitions sous la tunique rouge et blanche pour l’instant. Cet été, la presse catalane martelait que le FC Barcelone allait repasser à l’attaque dès le mercato hivernal, ne voulant pas abandonner l’international argentin à son sort à Madrid. Mais qu’en est-il aujourd’hui ?

Le Barça ne tentera rien

Deco, directeur sportif du Barça, s’est exprimé à ce sujet dans un entretien accordé à AS au Portugal Football Summit. Et il a notamment expliqué que le club ne tentera rien pour Julián Álvarez. « Le dossier Julian n’a rien à voir avec Raphinha. Cette saison, un joueur vraiment différent, Robert Lewandowski, est parti, c’est le meilleur numéro 9. Robert a tout donné pour le Barça, il nous a donné des titres, mais il fallait changer, et lui aussi avait besoin de changement. L’idée était de faire venir un numéro 9 très mobile, qui puisse combiner, et Julian en faisait partie. Cela n’a pas été possible, même si nous avons fait une offre. Leur club a toujours dit qu’il ne serait pas vendu, donc nous avons cherché d’autres options. (…) L’option Gabriel Jesus était parfaite pour nous », a d’abord lancé le Portugais.

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« Julian, c’est du passé. Nous, nous devons regarder vers l’avant maintenant. Nous sommes contents de ce qui se passe. J’espère que lui aussi va bien, qu’il aide son club, c’est le but », a conclu le directeur sportif, mettant donc fin à ce dossier. Il n’y aura donc pas de feuilleton Julián Álvarez cet hiver…

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