OM : Grégory Lorenzi prévient Mason Greenwood

Grégory Lorenzi est le tout nouveau directeur sportif de l’OM. La nouvelle vient d’être officialisée par le club phocéen. L’ancien dirigeant du Stade Brestois va vite se mettre au travail et entamer un mercato sous le signe de la rigueur. L’OM est en effet dans le viseur de la DNCG, qui lui demande de réduire son train de vie. Il va falloir vendre les plus gros actifs de l’effectif, à commencer par Mason Greenwood (24 ans, sous contrat jusqu’en 2029), particulièrement critiqué sur la fin de saison.

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«Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion, confirme Lorenzi auprès de L’Equipe sitôt après sa signature. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties». L’Anglais intéresse quelques clubs comme la Roma. En cas de vente, Marseille devra reverser une partie de l’indemnité de transfert à Manchester United.