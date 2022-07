Arsenal : Bernd Leno frustré de ne pas être encore à Fulham

Selon CBS Sport, l'entourage de Bernd Leno serait agacé de la situation autour de son potentiel transfert à Fulham. Avec un temps de jeu de plus en plus réduit, le portier allemand est maintenant troisième dans la hiérarchie des gardiens à Arsenal, derrière Aaron Ramsdale et Matt Turner. Il n'a joué que huit petits matchs avec les Gunners la saison dernière, de quoi être frustré et avoir des envies d'ailleurs. Il ne lui reste qu'un an de contrat avec Arsenal.

Tout juste promu, le Fulham FC souhaite que l'international allemand signe chez eux. Cependant, un désaccord sur le montant perturbe le transfert. Arsenal a refusé la première offre de Fulham d'environ 12 millions d'euros. Arsenal souhaite pas moins de 17 millions d'euros pour laisser Leno rejoindre le voisin londonien. Les dirigeants des Cottagers souhaitent boucler le transfert rapidement afin d'intégrer le portier de 30 ans dans le groupe avant la 1ère journée de Premier League face à Liverpool le 6 août prochain.