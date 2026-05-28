Genoa, De Rossi : «Vitinha est un latéral qui porte le numéro 9 par hasard»

Entraîneur du Genoa depuis novembre 2025, Daniele De Rossi a-t-il trouvé la formule magique pour faire briller Vitinha ? Recruté définitivement en 2024 par le club italien, l’ancien flop de l’Olympique de Marseille (qui avait coûté 32 M€, ndlr) n’a marqué que 9 buts en 72 matches avec Il Grifone. Mais De Rossi l’a fait jouer à un poste plus reculé en cette fin de saison. Et le champion du monde 2006 n’a pas tari d’éloges sur son joueur.

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«C’est un latéral qui porte le numéro 9 par hasard (rires). C’est l’un des joueurs qui a le mieux incarné cette aventure depuis notre arrivée. Il n’a jamais baissé les bras. Dès le premier match, lors du discours d’avant-match, il avait déjà le regard enflammé, et il a terminé le dernier match, où le résultat n’avait plus d’importance pour nous, complètement épuisé, pris de crampes. Nous devons bien comprendre comment le faire performer au maximum, mais, en tant que groupe et sur le terrain, nous avons un joueur qui interprète le football comme je l’interprétais moi-même. Et en disant cela, je fais référence à l’amour pour son sport, à la générosité et à la disposition au sacrifice à chaque instant de la saison, tout en y mettant aussi de la qualité. C’est un joueur très important pour nous. Le fait de l’avoir aligné plus en retrait n’est pas un simple jeu, c’est quelque chose qui nous fait réfléchir pour l’avenir. Nous l’avons également fait jouer en tant que milieu offensif, parfois en tant qu’avant-centre. C’est un joueur de Gênes», a-t-il déclaré à la veille du dernier match de Serie A perdu contre Lecce. Le Portugais appréciera.