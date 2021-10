Le vibrant hommage de l'Argentine pour Diego Maradona

Près d'un an après la mort de Diego Maradona, disparu le 25 novembre 2020, l’Argentine s’apprête à rendre un vibrant hommage à l’idole de tout un peuple qui aurait fêté ses 61 ans ce samedi. A l’occasion de la 19e journée de championnat qui se déroule ce week-end, une minute d’applaudissements sera ainsi observée au son de «La Mano de Dios» de Rodrigo, à la 10e minute de chaque rencontre. Par ailleurs, une photo de Diego Maradona sera affichée sur les écrans géants avec l'inscription suivante : «Diego Maradona, 1960 - ∞». A noter que la Fédération argentine (AFA) participe également à cette salve d'hommages puisqu'elle a distribué des brassards «ciel et bleu» aux couleurs de l’Argentine aux capitaines et des t-shirts à l’effigie de Diego Maradona à tous les joueurs et aux arbitres pour leur entrée sur le terrain.

Un week-end qui s'annonce donc intense et des hommages qui ont d'ailleurs débuté vendredi lors du match remporté par le Racing Club contre la Defensa y Justicia (1-2) et lors de la rencontre entre Argentinos Juniors, le premier club de Diego Maradona, face à Lanus (0-1). Ce dimanche à la Bombonera, Boca Juniors, le club où Maradona est devenue une star, a notamment annoncé plusieurs surprises pour la réception de Gimnasia de La Plata, la dernière équipe entraînée par l’Argentin. A ce titre, selon Olé, Dalma et Gianinna, les filles de la légende argentine, seront invitées. Des anciens partenaires du numéro 10 pourraient également être présents. Enfin, les Newell’s Old Boys où Maradona a joué ente 1993 et 1995 marqueront eux aussi le coup face à Independiente. D'après Capital, une œuvre d'art représentant Maradona sera dévoilée ce samedi soir. Si le club de Rosario prévoit d'autres surprises pour un parfait hommage, de nombreuses manifestations de fans auront par ailleurs lieu en marge des matches.