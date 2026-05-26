Coupe du Monde 2026 : ça vire déjà à la catastrophe pour le Real Madrid

D’une saison blanche à une année noire. Pour certains joueurs du Real Madrid, cet exercice 2025-26 a été l’un des plus pénibles. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors, la Casa Blanca a brûlé à tous les étages. Au rez-de-chaussée, Florentino Pérez a tenté de maintenir les fondations. Mais le président madrilène a rencontré des difficultés terribles, lui qui n’a pas apprécié certains choix de la direction sportive. En pleine crise, il a décidé de remettre sa place en jeu lors d’élections présidentielles. Au premier étage, Xabi Alonso puis Álvaro Arbeloa ont tenté de garder la maison en ordre. Mais c’est tout le contraire qui s’est passé. Le vestiaire du Real Madrid s’est transformé en ring de boxe avec comme principaux protagonistes Aurélien Tchouameni et Fede Valverde.

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Double peine pour certains blessés

Mais tous les joueurs ou presque ont vécu des moments de tension cette année. Cela a eu des répercussions aussi bien collectivement qu’individuellement. Mais également en sélections nationales. Considéré comme l’un des plus grands clubs du monde, si ce n’est le plus grand, le Real Madrid réunit les meilleurs joueurs du monde, qui évoluent pour leur pays. Mais cette année, plusieurs Madrilènes vont rester à la maison et suivre le Mondial en tant que spectateurs. Pour certains, il y a une double déception, car sans leurs blessures, ils seraient de la fête. C’est le cas de Rodrygo. L’attaquant souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et d’une rupture du ménisque externe de la jambe droite et va manquer plusieurs mois de compétition.

Son compatriote, Eder Militão, ne représentera pas non plus la Seleção en raison d’un pépin au biceps fémoral de la cuisse gauche. Ferland Mendy, lui, avait très peu de chances d’être sélectionné par Didier Deschamps. Mais le polyvalent latéral gauche ne sera pas de l’aventure américaine puisqu’il souffre d’une blessure au tendon du muscle droit fémoral de la jambe droite qui nécessite plusieurs mois de repos. Il n’y a pas que dans l’infirmerie qu’il y a des déçus. Dans le vestiaire, d’autres joueurs du Real Madrid postulaient à une place pour le Mondial. Ils sont restés à quai. Difficile de ne pas penser à Eduardo Camavinga. Toujours soutenu par Didier Deschamps, le milieu de terrain est passé à la trappe. Un coup dur pour l’ancien Rennais, qui a vécu une année très dure d’un point de vue individuel.

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Des absences surprenantes

Son absence n’est pas une injustice, plutôt une surprise puisque DD lui a toujours fait confiance dans les bons comme dans les mauvais moments. Pour Trent Alexander-Arnold, le coup aussi est rude. Le latéral droit a perdu sa place en équipe nationale. Thomas Tuchel a décidé de le laisser à la maison et a expliqué son choix. « Je pense que c’est une décision très difficile que nous avons prise. Il n’y a aucun doute sur son talent, aucun doute sur sa carrière et ce qu’il peut apporter aux équipes. Nous avons créé un modèle de jeu légèrement différent lorsqu’il n’était pas au camp d’entraînement en septembre, octobre, novembre. C’était un modèle de jeu construit sur l’intensité. » L’ancien de Liverpool n’y avait pas sa place.

La plus grosse surprise est finalement venue de Luis de la Fuente. Le sélectionneur de la Roja a décidé de ne prendre aucun joueur du Real Madrid. Ce n’était jamais arrivé. Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Fran García, Dani Ceballos et Gonzalo García espéraient tous en être. Ils resteront, eux aussi, à quai. Pour les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu, cette décision est un nouveau camouflet après une année particulièrement difficile. Ils n’auront pas de représentants dans l’équipe nationale du pays. Le bon côté des choses, c’est que le nouveau staff pourra compter sur de nombreux internationaux à la reprise. Il faudra aussi voir dans quel état psychologique, ils seront après une telle déception. Ils devront la surmonter pour repartir de l’avant et réaliser une belle année à Madrid. À Valdebebas, il y aura tout de même des Merengues à encourager au Mondial, à l’image de Kylian Mbappé (France), Vinicius Jr (Brésil) et bien d’autres. Une petite consolation pour le club.