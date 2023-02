Alexandre Lacazette a eu plusieurs clubs à ses trousses

Le 9 juin dernier, l’Olympique Lyonnais a réussi un sacré coup en mettant la main sur Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Arsenal. Jean-Michel Aulas n’a d’ailleurs pas hésité à mouiller le maillot pour boucler rapidement ce dossier. Interrogé par So Foot, le buteur lyonnais est revenu sur son mercato d’été. Il a avoué que de nombreux clubs s’étaient positionnés mais qu’ils n’avaient pas fait le poids face aux Gones.

«J’en ai eu plusieurs en Espagne, j’ai eu Lyon, mais aussi deux autres clubs en France. Mon choix pour Lyon était fait depuis mars, il y avait juste quelques interrogations sur le fait de revenir, pour ne pas ruiner tout ce que j’avais fait ici dans le passé. C’était plutôt ça, ma réflexion. Après, il y avait un ou deux clubs au Moyen-Orient, mais c’est trop tôt. Je savais que je pouvais encore faire quelque chose en Europe. La Liga, ça m’intéressait, mais j’avais envie d’être le projet d’un club et pas juste celui d’un entraîneur, parce que s’il part, il n’y a plus rien derrière. Et j’ai bien fait, parce que c’est ce qu’il s’est passé dans un des deux clubs espagnols en question. Au final, je suis content, je reviens à la maison, ça me fait plaisir de voir des anciens coéquipiers, le staff, je vois ma famille et mes amis beaucoup plus souvent.»

