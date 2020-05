OL : Anthony Lopes donne un indice sur son avenir

Interrogé par Barth Ruzza dans l'émission «OL Night System», sur OLTV, Anthony Lopes a été invité à parler de son avenir. Gardien titulaire de l'Olympique Lyonnais depuis 7 saisons, l'international portugais aux 7 sélections est souvent annoncé sur le départ, notamment du côté de son pays natal.

À la question, « est-ce compliqué de te demander d’évoquer ton avenir ? », Anthony Lopes a répondu de manière limpide. « Non, ce n’est pas compliqué. Parce que déjà, dans un premier temps, j’ai un contrat jusqu’en 2020 (en réalité 2023, ndlr), même si on sait que les contrats aujourd’hui ça ne veut plus dire grand-chose. Mais moi je m’y tiens. Parce que si je dois partir, on ne sait pas ce que l’avenir me réserve, je ne laisserai pas le club dans ces conditions-là, ça c’est certain.» Privé de compétition européenne la saison prochaine, l'OL devrait pouvoir compter sur son gardien de 29 ans, qui, on le rappelle, est lié à Lyon au moins jusqu'en 2023.