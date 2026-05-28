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Énorme fiasco entre Séville et Sergio Ramos pour le rachat du club

Par Tom Courel
1 min.
Sergio Ramos en conférence de presse. @Maxppp

L’ancien joueur du Real Madrid a manqué le coche. En effet, Sergio Ramos ne pourra pas racheter le Séville FC suite à plusieurs mouvements incohérents de sa part. Si un accord avait été trouvé le 12 mai dernier pour une acquisition estimée à 450 millions d’euros, les discussions auraient brutalement explosé hier lors d’une réunion organisée dans la ville. Selon des sources proches d’El Pais, l’ancien joueur de la Roja et son groupe d’investisseurs auraient modifié les conditions initiales de l’opération.

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Ramos souhaitait acheter seulement 30 000 actions contre les 86 000 prévues au départ, pour environ 100 millions d’euros, avant de lancer une augmentation de capital de 120 millions. Une proposition qui aurait provoqué la colère des principaux actionnaires, qui se sentaient trompés après des mois de débats. Ainsi, les dirigeants sévillans considèrent que les discussions sont rompues. La source indique même que le club de Liga réfléchirait déjà à d’autres solutions pour se stabiliser… sans Ramos dans le coup.

Pub. le - MAJ le
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