EdF : 5 Bleus sous la menace d'une suspension

Ce soir, l’équipe de France affronte la Suisse (match commenté sur notre site) avec l’objectif de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. Sur le papier, les hommes de Didier Deschamps ont largement les armes pour passer, mais ils devront faire attention à ne pas trop s’emporter sur la pelouse du stade de Bucarest. En effet, cinq Bleus sont sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

Il s’agit d’Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Presnel Kimpembe et de Lucas Hernandez. Avec une défense déjà minée par les pépins physiques d’Hernandez et de Lucas Digne, les défenseurs tricolores et leur capitaine devront donc plus que jamais redoubler d’attention. À noter que les cartons jaunes s’annulent après les quarts de finale.

