Daniel Riolo s’est attiré les foudres de Samuel Eto’o. L’éditorialiste de RMC a fustigé le fait que le président de la CAF, Patrice Motsepe, ait fait applaudir les présidents de fédérations africaines de football devant Gianni Infantino en signe d’anoblissement. L’actuel président de la FIFA cherche à se faire réélire et peut compter sur le soutien du continent africain. Cette scène a d’autant plus marqué qu’elle a eu lieu devant Philippe Diallo, principal candidat d’opposition à Infantino, qui lui est soutenu par le continent européen. «Je me demande où est la dignité des dirigeants africains… Mais en tout cas, ce que font leurs dirigeants est profondément indigne», avait notamment lâché Riolo avant d’attaquer la légende du football camerounais, aujourd’hui président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT). «Samuel Eto’o, tu es une honte intégrale ! Et mes amis journalistes africains ne m’appellent plus pour me faire réagir. (…) Je vais vous dire que celui qui représente le continent, c’est une honte ! Vous vous êtes fait chier dessus et vous défendez Infantino !» L’ancien attaquant, qui n’a pas sa langue dans sa poche lui non plus, n’a pas hésité à répondre au Français à travers une publication sur son compte Instagram.

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«Monsieur Daniel Riolo, à 56 ans, lorsque l’on fait le choix de rester sur le banc de touche pour commenter ce que ceux qui sont sur le terrain accomplissent, il faut comprendre qu’il y aura toujours une différence entre l’appréciation de celui qui agit et l’interprétation de celui qui observe. Vous vous permettez pourtant de dire que je suis une honte. Monsieur Riolo, gagnez une élection dans votre pays et nous pourrons alors échanger d’égal à égal, écrit le dirigeant de 45 ans. Vous vous permettez de juger nos choix. Vous êtes libre, depuis votre banc de touche, de commenter les décisions et les actions de ceux qui sont sur le terrain. Mais acceptez aussi que la liberté d’expression soit un droit pour tout le monde. Acceptez qu’une nouvelle génération se lève et choisisse de défendre les intérêts de son continent. Vous vous permettez également de parler de Monsieur Motsepe comme s’il était votre ami et un homme de votre entourage. Même vos employeurs ne jouent pas dans la même catégorie que lui. Je vous demande donc de respecter la fonction et la stature du président Motsepe. Vous passez vos journées à commenter, à donner des leçons et à juger ceux qui prennent des responsabilités, en échange d’un salaire et peut-être d’autres avantages à la fin du mois. Mais qu’avez-vous déjà dirigé ? Qu’avez-vous déjà administré ? Qu’avez-vous réellement géré ?, interroge-t-il plus loin. Vous n’avez jamais eu à assumer les responsabilités que nous assumons aujourd’hui. Vous ne pouvez donc pas prétendre avoir toutes les compétences nécessaires pour comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés.» Eto’o conclut son message en s’adressant aux dirigeants africains, mais aussi européens. «Et pour terminer, dites à ceux qui vous mandatent que certaines époques sont définitivement révolues. Nous avons fréquenté les mêmes grandes écoles que vous. Et certains d’entre nous y ont même obtenu de meilleurs résultats. D’ailleurs, vous savez très bien qu’à une époque, j’étais votre idole. Les temps changent, les générations évoluent et l’Afrique doit désormais défendre elle-même ses intérêts. Pour ma part, mon choix est clair : je soutiendrai Gianni Infantino.»