Arsenal, OM : Nuno Tavares voulait être prêté avec option d'achat

Nuno Tavares à l'OM, c'est l'un des jolis coups réalisés sur le mercato estival 2022 par Pablo Longoria et son équipe. Le latéral gauche portugais de 22 ans réalise des débuts canons en Ligue 1 sous ses nouvelles couleurs. Malheureusement pour les Marseillais, l'international Espoirs lusitanien n'est que prêté, sans option d'achat par Arsenal. Nuno Tavares voulait d'ailleurs que l'OM puisse avoir la possibilité de s'attacher définitivement ses services l'été prochain, comme il l'a révélé au micro de RMC ce vendredi.

« À Arsenal, je n'aurais probablement joué qu'en Coupe (FA Cup et Carabao Cup, NDLR). Je suis venu à Marseille pour jouer à mon poste, en Ligue des champions, en championnat et en coupe. Marseille m'a donné cette opportunité. Avec mes agents, on a toujours voulu une option d'achat, mais Arsenal n'a pas voulu qu'il y en ait une. Mais je suis à Marseille, et avec ou sans option, je suis content », a ainsi confié Nuno Tavares, qui entend bien continuer sur sa lancée avec l'OM.