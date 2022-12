France-Maroc : Emmanuel Macron heureux de la victoire et milite pour Deschamps

La suite après cette publicité

L'équipe de France a pris le meilleur sur le Maroc lors de la demi-finale de Coupe du Monde (2-0). Les Bleus retrouveront donc une nouvelle finale l'Argentine. Présent sur place, le président Emmanuel Macron a salué la performance des Bleus et milite pour que Didier Deschamps continue avec la France. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué au micro de BeIN Sports.

«C'est formidable. On est très fier. Je pense que nos compatriotes ont besoin de joies simples et purs. Le sport et le foot en procurent. Je suis beaucoup mieux maintenant qu'il y a une heure trente. C'était dur car les Marocains ont formidablement joué. Un match n'est jamais gagné. S'ils égalisaient ça aurait été différent. Ils ont mis beaucoup de cœur. Un grand merci à Didier Deschamps et à l'équipe car c'est un mélange de plein de génération. DD joue des finales et gagne. Jamais deux sans trois. Deschamps et là avec sa baraka et son talent. Évidemment qu'il faut qu'il reste. La France m'a rendu fier. Le Maroc a une très grande équipe, ils peuvent être fiers d'eux. Ils n'ont pas à rougir.»