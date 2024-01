OM - OL : deux supporters lyonnais jugés

Il y a plus de deux mois, le match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille a été reporté car le bus lyonnais a été caillassé, blessant au passage l’ex-entraîneur Fabio Grosso. En plus de cet incident, dans les tribunes, quelques supporters lyonnais n’ont pas arrangé les choses, bien au contraire. Des passeports affichés dans les tribunes, des saluts nazis ou encore des cris de singes, certains supporters lyonnais se sont rendus coupables de mauvais gestes.

Et comme l’indique L’Équipe ce mardi, deux individus de 33 et 34 ans sont jugés aujourd’hui pour «provocation publique à la haine ou à la violence et introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou à la discrimination». Ces deux hommes, membres du groupe de supporters de la Mezza Lyon, sont des habitués du Groupama Stadium (interdits de stade en attente de l’audience, ndlr). Lors du procès, la Licra et SOS Racisme seront parties civiles, et attendent «une condamnation ferme et sans ambiguïté pour rappeler que ces comportements n’ont pas leur place en France et encore moins dans un stade».