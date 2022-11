Manchester United est prêt à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat à une condition

La suite après cette publicité

Le remariage entre Cristiano Ronaldo et Manchester United a volé en éclats. Le malaise était déjà palpable entre la star portugaise et les Red Devils. L’été dernier, CR7 a tout fait pour plier bagage pour rejoindre une équipe disputant la Ligue des Champions. Malheureusement pour lui, le joueur de 37 ans n’a trouvé aucun club disposé à l’accueillir. Resté à Old Trafford à contrecœur, le quintuple Ballon a ensuite dû gérer des relations compliquées avec Erik ten Hag.

Pour le coach batave, Ronaldo n’est plus le joueur indispensable qu’il était et il l’a donc envoyé cirer le banc sans remords. Une situation devenue intenable pour CR7. Ce dernier avait d’ailleurs promis de croustillantes révélations en temps voulu. Eh bien, le numéro 7 a choisi le coup d’envoi de la trêve liée au mondial pour se lâcher sur Manchester United, son coach et même la famille Glazer. Des déclarations fracassantes qui vont vraisemblablement sceller son avenir à Old Trafford.

MU veut se débarrasser du problème Ronaldo

Une fois la première partie de l’interview de CR7 diffusée, MU avait réagi officiellement de manière plutôt sobre. «Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la confiance et de l'unité qui se construisent entre les joueurs, l'entraîneur, le personnel et les fans». En coulisses, une sanction était toutefois déjà évoquée. Les médias anglais ont alors parlé d'une amende record d’un million de livres sterling. Ce matin, le Telegraph annonce qu’une décision bien plus radicale pourrait être prise.

Manchester United réfléchit sérieusement à mettre un terme au contrat de sa star en janvier si cette dernière accepte de ne pas réclamer le paiement de ses six mois de contrat restants. Rémunéré à hauteur de 639 000€ par semaine, Ronaldo jouit cependant d'un bail très juteux. Aucune décision ne sera prise avant la diffusion complète de l’entretien, mais MU ne veut pas s’embarquer dans une guerre larvée avec son joueur jusqu’en juin 2023. Reste toutefois à savoir si après cette passe d'armes peu glorieuse, les deux parties sauront trouvé un terrain d'entente pour se séparer un peu plus dignement.