Man City : Pep Guardiola félicite Erik ten Hag

Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de Manchester City, Pep Guardiola, a tenu à féliciter son futur grand rival et ancien collègue du Bayern Munich, Erik ten Hag, après avoir été nommé nouvel entraîneur de Manchester United. Devant les journalistes, le tacticien des Sky Blues n'a ainsi pas hésité à saluer le travail de son homologue néerlandais.

«Félicitations à Erik et je lui souhaite le meilleur. C’est un manager de haut niveau et ses équipes sont une joie à regarder. Regardez son équipe de l’Ajax et vous voyez ses qualités», a notamment déclaré Guardiola lorsqu’on l’a interrogé sur le nouveau rôle de Ten Hag.