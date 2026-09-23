Sénégal : Sadio Mané lance un projet XXL à 18 M€

Sadio Mané poursuit ses investissements dans son village natal de Bambali, au Sénégal. L’attaquant de 34 ans a posé la première pierre de « SM10 Agro », un vaste parc agro-industriel consacré à la transformation de la mangue en Casamance. Selon RMC Sport, près de 12 milliards de francs CFA, soit environ 18 millions d’euros, sont investis par le joueur et ses partenaires dans ce projet qui doit permettre la création de 1 000 emplois directs. Le complexe comprendra une plantation, trois usines produisant notamment de la pulpe, de la mangue séchée et du beurre de mangue, ainsi qu’un centre de formation et un centre de recherche. Il devrait pouvoir transformer environ 8 500 tonnes de fruits par an.

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L’objectif est notamment de réduire les pertes liées au manque de capacités de transformation et de stockage dans la région, avant d’exporter les produits en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. « Je ne veux pas que l’on se souvienne de moi uniquement pour les buts que j’ai marqués », a expliqué l’ancien joueur de Liverpool, qui souhaite contribuer au développement de Bambali et de la Casamance. L’inauguration de SM10 Agro est prévue en mars 2027. Très investi dans son village, Mané y a déjà participé à la construction d’un hôpital, d’un bureau de poste, d’une mosquée et d’une boulangerie, ainsi qu’à la rénovation d’infrastructures sportives.