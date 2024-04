Le Bayern Munich a désigné sa nouvelle priorité pour son banc

Le Bayern Munich a beau avoir une histoire, un palmarès long comme le bras ou encore des moyens colossaux, trouver un entraîneur digne de ce nom est une mission tout sauf simple pour les Allemands. Pourtant, ils avaient un plan déjà tracé en tête. L’idée était de recruter Xabi Alonso pour remplacer le décevant Thomas Tuchel. Sauf que le technicien espagnol, dragué aussi par Liverpool, a décliné l’invitation pour continuer à avancer avec le Bayer Leverkusen. Un premier coup dur pour les Bavarois. Malheureusement, ce n’était pas le dernier.

D’échec en échec

En effet, les Munichois ont tenté leur chance avec Julian Nagelsmann, viré un an plus tôt pourtant. Mais ce dernier a finalement décidé de poursuivre sur le banc de l’équipe nationale d’Allemagne jusqu’en 2026. Nouvel échec pour le Bayern Munich, qui a dû se rabattre sur des plans de secours. Mais là encore, c’est loin d’être gagné. Zinedine Zidane a bien été sondé. Il y a même eu des échanges avec son entourage, mais il semble privilégier un projet dans un club et un pays où il maîtrise la langue. Unai Emery est aussi apprécié. Mais l’Espagnol ne bougera pas.

Selon Bild, il se sent bien à Aston Villa, où il a la confiance de sa direction et où il est bien entouré avec Monchi. D’ailleurs, il est prévu qu’il prolonge son contrat. Outre les pistes Roberto De Zerbi ou encore Lucien Favre, le Bayern Munich explore celle menant à Ralf Rangnick (65 ans). Un entraîneur qui présente l’avantage de maîtriser la langue et le football allemand, puisqu’il a déjà entraîné plusieurs clubs dont Leipzig ou encore Hoffenheim. Mais là encore, il y a un hic. L’ancien coach de Manchester United est déjà en poste puisqu’il est le sélectionneur de l’équipe nationale d’Autriche.

Un favori se dégage

Récemment, le directeur sportif de la fédération autrichienne, Peter Schöttel, a déclaré dans un communiqué : «Ralf Rangnick a une relation contractuelle continue, l’ÖFB n’a reçu aucune demande. L’attention est entièrement portée sur l’UEFA EURO 2024.» La sienne peut-être. Celle de Rangnick, pas totalement. Sky Germany explique qu’il est ouvert à l’idée de s’asseoir sur le banc bavarois. Il reste encore de nombreux détails à régler avant d’obtenir son oui mais les négociations sont en cours. Toutefois, il faudra aussi convaincre la fédération autrichienne puisqu’il est sous contrat jusqu’en 2026.

Il doit mener le pays lors du Mondial 2026. Pour le déloger, il faudra donc payer des frais à la fédération autrichienne. De plus, Rangnick devrait d’abord mener le pays lors de l’Euro 2024 avant de rejoindre ensuite le Rekordmeister. Ce qui risque d’impacter la pré-saison et le mercato plus globalement. Malgré cela, il demeure la priorité et le favori aux yeux des dirigeants allemands et du directeur sportif Max Eberl, qui s’est déjà réuni avec lui il y a quelques semaines. Les Munichois, qui souhaitent boucler le dossier de l’entraîneur au plus vite, avancent donc sur cette piste, elle aussi très difficile.