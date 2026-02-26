PSG : l’ex-flop Cher Ndour se relance enfin avec la Fiorentina

Le passage de Cher Ndour au Paris Saint-Germain aura été très bref. Arrivé libre à l’été 2023, le prometteur milieu italien n’était pas parvenu à s’imposer chez les Rouge et Bleu, ne disputant que quatre rencontres, avec un but inscrit en Coupe de France. Rapidement, le joueur formé au Benfica Lisbonne avait été prêté à Braga, puis à Besiktas, en Turquie. Deux expériences peu concluantes (33 matches, deux buts), avant un transfert dans son pays natal afin de relancer sa carrière à la Fiorentina.

Un exil au PSG vite oublié

« J’ai passé de très bons moments à l’étranger, mais l’Italie reste l’Italie et, ces derniers temps, j’ai ressenti un besoin urgent de rentrer à la maison. Enfant, j’avais besoin de stimulation et de nouvelles expériences. J’avais besoin d’une nouvelle aventure », avait expliqué le milieu lors de ses débuts mitigés à la Fio. Ce n’est qu’au cours de la saison 2025/26 que l’ex-Parisien s’est progressivement imposé comme un titulaire régulier dans le 3-4-3 de Stefano Pioli.

Le jeune milieu polyvalent a pris part à 30 matches, pour trois buts et deux passes décisives, toutes compétitions confondues, parvenant à tirer son épingle du jeu au sein d’une Viola en difficulté, proche de la zone de relégation. Aligné aux côtés de Nicolò Fagioli, Rolando Mandragora ou Marco Brescianini, son évolution physique et tactique a été saluée par la presse italienne. Le point culminant récent de sa progression est survenu lors de la victoire contre Pise, lors de la dernière journée. Titularisé, Ndour s’est montré particulièrement actif.

Ndour décisif au regain de forme de la Fiorentina

« On n’a pas concédé d’occasions franches, au contraire, on s’en est procuré. On jouait beaucoup mieux. Maintenant, nous sommes une vraie équipe, et même les remplaçants nous aident. Voir Gosens sur le banc nous soutenir, c’est un message très positif », a déclaré l’ex-Parisien. Si tout n’est pas encore parfait pour Cher Ndour, qui peine encore à maintenir son niveau sur 90 minutes, sa montée en puissance symbolise celle de la Fiorentina. « Il a joué très offensif, puis a retenté sa chance quelques secondes plus tard en offrant une demi-passe décisive à Kean, qui a finalement marqué le but de la victoire. En seconde période, il est passé à deux doigts d’un but qui aurait été magnifique », a analysé TMW après la rencontre.

De quoi satisfaire son manager, Paolo Vanoli. « Il faut du temps pour assimiler ce processus, car l’équipe est construite pour jouer et, lorsque vous êtes menés, on ne vous laisse pas toujours développer votre jeu. Mais les garçons montrent qu’ils ont une lumière différente, et pas seulement à travers les résultats », a-t-il expliqué. Toujours engagée dans la lutte pour le maintien en Serie A, la Fiorentina compte également sur la Conference League pour sauver sa saison. Cher Ndour l’a reconnu : « La Conference est extrêmement importante car, compte tenu de notre saison en demi-teinte, la remporter nous garantirait une place en Europe l’année prochaine. » À Florence, Cher Ndour semble enfin avoir trouvé le cadre idéal pour transformer son potentiel en certitudes.