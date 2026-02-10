Menu Rechercher
Liverpool : Arne Slot craint une non-qualification en C1

Arne Slot, futur entraîneur de Liverpool ? @Maxppp

La défaite concédée par Liverpool contre Manchester City passe mal. Sur leur pelouse d’Anfield, les Reds ont craqué dans les dernières minutes et ont concédé une nouvelle défaite qui laisse l’équipe d’Arne Slot au sixième rang. De quoi freiner la remontée de Liverpool au classement, qui doit absolument se qualifier en Ligue des Champions pour la prochaine saison.

« Si nous n’avons pas la qualification en Ligue des Champions, alors la saison ne sera certainement pas acceptable. On peut dire sans hésiter que c’est la saison la plus difficile que j’ai connue en tant qu’entraîneur. C’est une exception pour moi et pour les joueurs, qui ne sont pas habitués à perdre et à faire autant de matchs nuls. Il nous faut frôler la perfection, compte tenu du retard au classement. La situation est différente lorsqu’on a quatre points de retard sur une équipe classée 18e, car elle ne récupère généralement pas autant de points qu’une équipe quatrième ou cinquième », a-t-il lâché.

