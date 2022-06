Antonio Rüdiger explique pourquoi il a choisi le Real Madrid

La suite après cette publicité

Deux gros coups. Cet été, le Real Madrid a frappé fort en mettant la main sur deux joueurs très demandés. Il y a bien sûr Aurélien Tchouameni, arraché pour plus de 100 millions d'euros à l'AS Monaco et courtisé par le PSG et Liverpool. Mais il y a aussi Antonio Rüdiger. Comme David Alaba il y a un an, l'Allemand, que Chelsea aurait aimé prolonger, est arrivé libre dans la capitale espagnole. Pourtant, le défenseur, qui a signé jusqu'en 2026 aurait pu prendre une autre destination, lui qui était sur les tablettes du Bayern Munich, du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Mais il a finalement opté pour les Merengues le 2 juin dernier.

Rüdiger veut tout gagner

Un nouveau challenge excitant pour le joueur de 29 ans qui a été présenté à la presse ce lundi. Pour l'occasion, il était accompagné de Florentino Pérez qui a eu quelques mots pour sa recrue qui portera le n°22, laissé libre après le départ d'Isco. «Aujourd'hui est un jour spécial pour tout le Real Madrid, plein d'émotions et d'enthousiasme car un magnifique footballeur arrive et va nous aider à atteindre nos objectifs. Cher Antonio, tu fais désormais partie de la famille du Real Madrid. Vous avez opté pour cet écusson pour vivre le succès et des émotions au Santiago Bernabéu. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur vous, vous avez tout gagné».

Puis, Rüdiger a pris la parole. «Bonjour tout le monde. C'est un jour très spécial pour moi. Je voulais remercier mes parents, sans eux je ne serais pas là. Leur soutien a été très important. Je tiens à remercier le président pour m'avoir donné l'opportunité de jouer dans ce grand club. Et je tiens à remercier les Madrilènes pour leur accueil, je peux promettre que je vais tout donner. Je veux gagner tous les titres que nous pouvons avoir. Hala Madrid» Après avoir pris la pose sous ses nouvelles couleurs, il en a dit plus sur son choix.

Convaincu par Ancelotti, il a recalé le Barça

«La première fois qu'ils ont contacté mon agent, c'était en septembre de l'année dernière. La deuxième fois, en avril, quand j'ai parlé avec Ancelotti. C'était le moment le plus important, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de jouer pour Madrid. (...) Il m'a dit que je pouvais beaucoup aider l'équipe et qu'à mon âge, c'était déjà suffisant. Bien sûr, je sais qu'il y a de la concurrence, c'est Madrid». En revanche, il n'a pas évoqué avec Eden Hazard et Toni Kroos, qu'il connaît bien, son arrivée là-bas. «Ce sont des décisions personnelles. Je ne leur ai pas parlé».

Il n'a pas non plus eu envie d'entendre parler du Barça. «Il y a eu un intérêt de Barcelone, mais j'ai dit à mon agent c'est Madrid ou rien.» Et la nouvelle recrue madrilène est déjà prête à en découdre avec les Blaugranas. «le Clasico, c'est le plus gros match qui soit et même s'il s'agit d'un match de pré-saison, nous voulons gagner. Je suis ravi de jouer à ce match au lieu de le regarder à la télévision». Prêt à tout donner, celui qui avoué que Ronaldo et Zidane étaient ses idoles à Madrid ne se préoccupe pas de la forte concurrence.

Être un plus pour la Casa Blanca

«Madrid a de très bons joueurs, notamment à mon poste. Mais je me sens en sécurité et je vais ajouter de la compétitivité, car c'est très bien pour une équipe. C'est un grand défi». Mais cela ne lui fait pas peur, lui qui a évolué dans diverses ligues. «J'ai joué en Allemagne et il fallait être très rapide. En Italie, le football est très tactique. En Angleterre, le physique est important et en Espagne, il y a beaucoup de qualité. C'est un défi qui m'intéresse». Le défenseur central veut également être un plus dans le vestiaire madrilène, habitué à gagner.

«J'aime vraiment discuter, rire, danser... Mais sur le terrain, je suis très sérieux, je ne plaisante pas. Ma contribution au vestiaire est mon esprit combatif, mon leadership. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour, je dois d'abord apprendre l'Espagnol. Je serai rapide». Et le joueur ne se met pas la pression. «Je ne vais pas comparer avec Chelsea car tous les clubs pour lesquels j'ai joué sont importants pour moi. A Madrid, bien sûr, il y a de la pression, mais il faut en profiter (...) Le plus important à Madrid, c'est la victoire. C'est impressionnant de voir les 14 Ligues des Champions, car voir ces coupes vous montre en un coup d'œil quel est l'objectif de Madrid : gagner». Antonio Rüdiger a donc choisi le meilleur endroit pour étoffer son prestigieux palmarès.