PSG, Real Madrid : la clé souvent oubliée pour l’avenir de Mbappé

Le feuilleton est en marche. Kylian Mbappé est, depuis le 1er janvier, libre de négocier avec le club qu’il souhaite. Forcément, ça fait déjà le bonheur des médias madrilènes qui multiplient les articles et les émissions à son sujet. Dans ce dossier, une prolongation avec le PSG n’est pas totalement à écarter, alors que ces dernières heures, il a été question d’une arrivée en force de Liverpool.

Mais si on évoque souvent son futur salaire et une éventuelle prime à la signature comme clés pour son avenir, on oublie un élément que nous rappelle la Cadena COPE : les Jeux Olympiques. La possibilité, ou non, de disputer la compétition sera déterminante dans son choix, et il devrait par exemple dire non aux clubs qui ne le laisseront pas participer à la compétition, sachant qu’il y a déjà un Euro en fin de saison. Ses prétendants sont prévenus.