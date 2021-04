PL : boycott des réseaux sociaux pendant trois jours

La Premier League ne plaisante pas avec l'utilisation des réseaux sociaux. Pour mieux lutter face aux discriminations sur les réseaux, le championnat d'Angleterre va effectuer un geste symbolique. Ce samedi soir, la Premier League a en effet annoncé un boycott des réseaux sociaux pendant trois jours la semaine prochaine.

La suite après cette publicité

« En réponse aux abus discriminatoires persistants reçus en ligne par les joueurs et autres personnes liées au jeu, le football anglais s'unira pour un boycott des réseaux sociaux de 15h00 BST le vendredi 30 avril à 23h59 BST le lundi 3 mai, » précise notamment le communiqué. Une initiative courageuse qui pourrait faire des émules dans d'autres pays...

In response to the sustained discriminatory abuse received online by players and others connected to the game, English football will unite for a social media boycott from 15:00 BST on Fri 30 April to 23:59 BST on Mon 3 May



Full story ➡️ https://t.co/YINlwNb7d0#NoRoomForRacism pic.twitter.com/vp6aVovqIS