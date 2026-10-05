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UEFA Nations League

Équipe de France : Zidane est très satisfait de Guillaume Restes

Par Valentin Feuillette
1 min.
Guillaume Restes @Maxppp
France 4-1 Belgique

Zinédine Zidane avait décidé de lancer Guillaume Restes dans le but de l’équipe de France face à la Belgique, offrant ainsi au gardien de Toulouse sa première titularisation avec les Bleus. Une décision assumée par le sélectionneur en conférence de presse après la victoire au Stade de France, qui a apprécié la prestation de son portier mais également son comportement durant l’ensemble du rassemblement.

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« Il a été top, pas que sur le match mais tout au long du stage. Mes trois gardiens ont été tops. Même Jean Butez a été impeccable dans le travail. J’ai pris cette décision de faire jouer Guillaume car il a besoin de sentir ce que c’est de jouer en équipe de France, pas seulement à l’entraînement mais sur le terrain, en match, si jamais il se passe quelque chose avec Mike (Maignan). »

Pub. le - MAJ le
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