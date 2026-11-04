Antoine Kombouaré est en passe de rebondir au Havre

Antoine Kombouaré est bien parti pour retrouver un banc de touche en Ligue 1. D’après les informations de Paris-Normandie, le Kanak devrait rebondir du côté du Havre. Il est en contact «très avancé» avec la direction de Blue Crow pour prendre la suite de Didier Digard, limogé suite à la lourde défaite de vendredi dernier face au PSG (5-1).

La suite après cette publicité

Le club doyen vit un début de saison très difficile avec seulement 2 points pris en 9 journées. Kombouaré est libre depuis la fin de saison dernière et son départ du Paris FC. Il était arrivé en février pour finir l’exercice en boulet de canon avec 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites pour assurer le maintien. Il y a du changement à tous les étages au HAC puisqu’après Digard, Jean-Michel Roussier, le président, et Demba Ba, le directeur sportif, ont décidé de s’en aller.