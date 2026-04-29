La FIFA officialise l’organisation d’une compétition en Arménie et en Géorgie

Réuni au Canada, le Conseil de la FIFA a entériné une série de décisions structurantes pour les compétitions à venir, avec en tête d’affiche la désignation conjointe de l’Arménie et de la Géorgie comme hôtes de la Coupe du Monde U-20 2029. Une attribution qui s’inscrit dans la stratégie d’ouverture de l’instance vers de nouvelles zones d’influence, tout en valorisant des pays émergents sur la scène footballistique. Cette réunion du Conseil a également permis de valider plusieurs ajustements réglementaires et orientations majeures, confirmant une phase active de transformation de la gouvernance du football mondial.

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Dans le même mouvement, la FIFA a précisé le calendrier et les lieux d’autres compétitions clés, avec la phase finale de la Coupe des Champions féminine 2027 attribuée à Miami, aux États-Unis, tandis que la Coupe du Monde U-17 2026 se tiendra au Qatar du 19 novembre au 13 décembre. Autant de décisions qui traduisent une volonté de structurer durablement les compétitions internationales, en diversifiant les territoires hôtes et en renforçant la visibilité du football, notamment féminin et de jeunes, à l’échelle globale.