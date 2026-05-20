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Ligue des Champions

PSG : Nuno Mendes rassurant malgré son entraînement écourté

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Arsenal
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Présent en zone mixte au Campus PSG après la séance ouverte aux médias, Nuno Mendes s’est montré rassurant concernant son état physique à dix jours de la finale de Ligue des champions contre Arsenal. Le latéral portugais, aperçu seulement sur une partie de l’entraînement collectif, a assuré se sentir bien après avoir pu profiter de plusieurs jours pour récupérer et gérer physiquement cette fin de saison. Très serein face aux journalistes, le défenseur parisien a expliqué que sa participation partielle à la séance du jour était simplement liée au programme prévu par le staff technique et médical.

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«Je me sens bien. J’ai eu du temps pour me reposer, prendre soin de moi et aujourd’hui, je suis bien. Il y a encore des jours pour se reposer et faire tout ce que j’ai à faire pour arriver bien, ça fait partie de l’entraînement aujourd’hui. Aujourd’hui, je n’avais pas beaucoup de choses à faire, donc c’est ça.» Le Portugais a également évoqué l’état d’esprit du groupe parisien avant ce nouveau rendez-vous européen majeur, insistant sur la motivation collective qui règne actuellement dans le vestiaire du PSG. «On est motivés. Je pense que c’est une fierté d’être deux fois d’affilée en finale de Champions League. L’équipe est bien. Je pense que mes coéquipiers aussi sont motivés. Donc je pense que l’esprit d’équipe est au maximum.»

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