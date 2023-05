PSG : Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha, trident gagnant !

La suite après cette publicité

Dans le football, tout va très vite. Conspué et critiqué après la défaite des siens face au FC Lorient, le week-end dernier, Marco Verratti a retrouvé de sa superbe dans le Grand Est, ce dimanche, en clôture de la 34e journée de Ligue 1. À l’instar de ses deux compagnons de l’entrejeu, Fabian Ruiz et Vitinha, l’Italien de 30 ans a brillé par son impact et un état d’esprit irréprochable. De quoi calmer d’éventuelles envies de départ ? Il faudra pour cela confirmer dans les semaines à venir…

Marco Verratti, symbole de la réaction parisienne !

Une chose est sûre, l’homme fort de la Nazionale, crédité d’un 6,5 par notre rédaction, a affiché un tout autre visage en terres troyennes. À l’origine de tous les bons mouvements parisiens, le Petit Hibou, attendu au tournant, s’est distingué par une mentalité conquérante. Souvent aperçu en train de motiver les siens, celui qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 à Paris s’est également illustré par un impact offensif, devenu trop rare. Auteur de deux frappes, sans succès mais à souligner le concernant, Verratti s’est finalement rassuré.

Symbole d’un match plein, malgré quelques imperfections, cette sublime ouverture en profondeur permettant finalement à Vitinha de doubler la mise au retour des vestiaires (59e). Très juste dans la conservation du ballon et remarquable pour casser les lignes du bloc troyen, Verratti a ainsi donné le ton pour permettre aux siens d’oublier les agitations vécues au cours de la semaine. Dans son sillage, que dire de la performance réalisée par Fabian Ruiz, si ce n’est que le milieu de terrain espagnol, élu homme du match, a très certainement offert sa plus belle copie depuis son arrivée dans la Ville Lumière.

Fabian Ruiz brillant, Vitinha impactant

Inspiré dans la transmission, présent à la récupération (7 ballons grattés), souvent trouvé aux abords de la surface (2 tentatives repoussées par Gauthier Gallon), l’ancien joueur du Napoli, à l’origine du premier but, était finalement logiquement récompensé en fin de rencontre. D’une frappe limpide dans la lucarne avec l’aide du poteau, le milieu de la Roja (16 sélections, 1 but) parachevait alors le succès de ses coéquipiers et permettait, par ailleurs, au PSG de se rapprocher d’un onzième titre de champion de France. À ses côtés, Vitinha a également mis à mal la défense troyenne. Très actif dès le début de la rencontre, le Portugais voyait son centre détourné sur la barre transversale de l’ESTAC mais ce dernier profitait à Kylian Mbappé, auteur de l’ouverture du score. Opportuniste et avec un brin de réussite, l’ancien joueur de Porto offrait même le break aux siens juste avant l’heure de jeu.

Pour le reste ? Une activité précieuse, un impact défensif non négligeable (5 duels remportés, 4 ballons récupérés) et un apport offensif incontestable (3 frappes cadrées sur 4 tentatives). On sait que ce match allait être difficile, contre une équipe bien organisée. C’est difficile de rentrer mais on a créé des occasions, on a marqué. «La victoire, c’est le plus important aujourd’hui. C’est un bloc très compact, qui nous attend. On doit avoir du mouvement, de l’intensité, proposer des choses. Gagner aujourd’hui était important pour nous. Le sacre en Ligue 1 ? Ce n’est pas encore fait, il y a quatre matches encore, on va se concentrer sur ça», assurait l’intéressé après le 25e succès des Rouge et Bleu en L1. De quoi également satisfaire Christophe Galtier, présent en conférence de presse après la rencontre.

«C’est une victoire importante, j’ai suivi Lens-OM, on a un second qui est très performant, sur une grosse dynamique, on avait beaucoup de joueurs absents ce soir il fallait l’emporter pour maintenir l’écart, on rentre dans une période déterminante où il faut aborder ces matchs avec sérieux et détermination. Chacun doit se mettre au diapason et faire le nécessaire». Depuis son banc, l’ancien coach des Aiglons - qui pointait récemment le rendement décevant de plusieurs joueurs au sein du groupe - a forcément savouré la réaction de certains de ses cadres, bien aidés par la piète performance de l’ESTAC. «Si on se réfère au match qu’on a fait à Angers où on a fait une bonne première période mais où on s’est arrêté de jouer en seconde période, ce soir c’était difficile de marquer car le gardien de Troyes a fait un gros match mais ça ressemble plus à ce qu’on doit faire». Avec Marco Verratti, Fabian Ruiz et Vitinha à ce niveau-là, difficile, en effet, d’imaginer un autre scénario qu’un PSG champion en fin de saison…