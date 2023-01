Bundesliga : Leroy Sané absent de l’entraînement, Matthijs de Ligt de retour

https://fcbayern.com/de/news/2023/01/fc-bayern-vor-leipzig-de-ligt-wieder-im-training-sane-fehlt

FC Bayern vor Leipzig: De Ligt wieder im Training, Sané fehlt

Der FC Bayern ist am Montagvormittag in die Vorbereitung vor dem ersten Pflichtspiel in 2023 gestartet. Das bestreitet die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Freitag um 20:30 Uhr auswärts bei Verfolger RB Leipzig.